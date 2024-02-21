Названы непопулярные среди угонщиков автомобили

В России машины китайских марок оказались не востребованы среди угонщиков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие». За последние несколько лет организация ни разу не фиксировала среди своих клиентов случаи угона модели из Поднебесной.

«Китайские автопроизводители существенно наращивают долю продаж на российском рынке. Например, только в нашей компании доля застрахованных по каско новых китайских транспортных средств по итогам 2023 года в сравнении с предыдущим годом увеличилась почти в 2,5 раза. Стоит отметить, что практически в 90% случаев автомобили угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Представители китайского автопрома при выходе на российский рынок одновременно поставили большой объем запасных частей, а также предоставляют гарантию на 5-7 лет. Эти факторы делают спрос на детали для автомобилей китайских марок минимальным на черном рынке, а угон машин этой категории — нецелесообразным», — пояснил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов.

Страховщик добавил, что в связи с низкими рисками хищения тарифы на полисы каско с покрытием угона для китайских марок остаются одними из самых низких. При этом ситуация может измениться, если доля краж авто из Поднебесной все же вырастет.

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