В Уфе осудят «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова и семерых его подельников

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела республиканского ГИБДД Ильдуса Шайбакова и семи его подчиненных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкирии.

Они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Уфы.

В августе 2021 года сотрудников уфимской Госавтоинспекции обвинили в создании преступного сообщества. Уголовное дело возбудили в отношении семерых экс-сотрудников ГИБДД по Башкирии. Одним из организаторов преступной схемы считается экс-начальник башкирского МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков. В СМИ его прозвали «золотым гаишником». Сейчас он находится в СИЗО.

Спустя два года следователи установили всех причастных к махинациям. Банду будут судить как ОПГ. Обвиняемые — главарь и экс-начальник Ильдус Шайбаков и его подчиненные: Айдар Гиндуллин, Ильдар Губайдуллин, Евгений Евсеев, Ильшат Загидуллин, Ильдар Нафиков, Михаил Паситов и Динар Фахретдинов. Они незаконно переписывали автопарки и продавали права.

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