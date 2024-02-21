Мать ушла к знакомым, оставив детей в машине, и она загорелась

В Красноярске очевидцы сняли на видео горящий автомобиль, в салоне которого мать оставила двоих малолетних детей. Кадры выложил Telegram-канал «Пульс Красноярья».

Судя по видео, на момент съемки дети были уже спасены. Машина полностью охвачена огнем, пассажирская дверь открыта.

Инцидент произошел в Советском районе Красноярска. Мать с детьми подъехала на автомобиле Lada Niva к дому на ул. Молокова. Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор. В это время ее младший сын спал, приглядывал за ним старший ребенок 2016 года рождения. Когда женщина вышла из подъезда, увидела, что ее автомобиль охвачен пламенем.

Прохожие успели вытащить из машины детей и вызвали пожарных. Младший ребенок получил ожоги и находится в больнице.

До этого стало известно, что в автопарке на северо-западе Челябинска сгорел новый пассажирский автобус Volgabus. В областном МЧС сообщили, что пожар удалось быстро локализовать и предотвратить распространение огня на другие автобусы. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина сожгла автомобиль обидчика при помощи ватных матрасов.