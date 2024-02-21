Автомобиль Lada с двумя детьми вспыхнул в Красноярске

В Советском районе Красноярска прохожие помогли выбраться двоим детям из загоревшегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по региону.

«Предварительно установлено, что мать с детьми подъехала на автомобиле Lada Niva к дому на ул. Молокова. Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор. В это время ее младший сын спал, приглядывал за ним старший ребенок 2016 г.р. Когда женщина вышла из подъезда, увидела, что ее автомобиль охвачен пламенем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь женщине пришли прохожие, которые помоги вытащить детей из горящей машины. Младший ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Старший не пострадал. Машина, судя по фото, полностью сгорела.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

До этого стало известно, что в Воронеже полицейские оштрафовали водителя Audi, который разъезжал по городу с пассажиркой, высунувшейся из машины.

В ГИБДД напомнили, что опасным является любое нарушение ПДД, потому что оно создает риски не только для самого нарушителя, но и для окружающих.

Ранее сообщалось, что в Красногорске байкеру сломали ногу за гонки по дворам.