В России изобрели не имеющее аналогов мотор-колесо для электромобилей

Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали мотор-колесо для электромобилей, которое превосходит аналоги: оно компактнее и экономичнее примерно на 25% и 20% соответственно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авторов проекта.

«Проблема заключалась в том, что все существующие мотор-колеса имеют большие габариты и массу, либо ограниченный диапазон регулирования параметров движения. Это приводит к повышенному потреблению заряда батареи, установленной на транспорте. Кроме того, их сложно использовать в гоночных автомобилях с широким диапазоном скоростей и моментов. А нам совместно с кандидатом технических наук Иваном Чуйдуком и группой молодых ученых впервые в России удалось решить задачу диапазона частоты вращения при меньших примерно на 25% габаритах мотор-колеса», — заявил профессор кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ганджа.

Ученый добавил, что уменьшить габариты удалось с помощью встроенного в мотор-колесо планетарного двухвенцового редуктора. Его изготовил доктор технических наук, профессор кафедры колесных и гусеничных машин Сергей Кондаков. Кроме того, благодаря особой конструкции индуктора вентильного электродвигателя комбинированного возбуждения ученым впервые удалось объединить мощные постоянные магниты и обмотку возбуждения.

«Магниты сократили объем и массу двигателя, а обмотка позволяет расширить диапазон регулирования параметрами движения за счет изменения магнитного потока. Конструкция позволила уменьшить общие потери и повысить коэффициент полезного действия на 5-7%, по сравнению с зарубежными аналогами»,— пояснил Ганджа.

Профессор подчеркнул, что в будущем созданное мотор-колесо можно применять при изготовлении легкового и грузового электротранспорта как общепромышленного, так и специального назначения.

Ранее Lada Niva Sport получила обновленный интерьер и мощный мотор.