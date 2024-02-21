Суд разрешил наказывать россиян за проезд на желтый свет

Третий кассационный суд общей юрисдикции признал нарушением проезд на желтый сигнал светофора. Об этом сообщает «Российская газета». С просьбой о снисхождении в суд обратился житель Мурманска, который проехал на желтый свет и попал в аварию. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей.

«Факт административного правонарушения зафиксирован работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством, имеющим функцию фотосъемки», — написано в материалах дела.

По итогу третий кассационный суд не удовлетворил просьбу мурманчанина и признал решение законным. Это значит, что теперь на постановление должны ориентироваться все нижестоящие инстанции и сами водители.

Автоэксперты назвали решение суда оправданным.

«Я считаю привлечение к ответственности граждан, игнорирующих ПДД при проезде регулируемых перекрестков, вполне обоснованным», — считает юрист, зам. главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов. При этом, по его словам, в законе действительно есть оговорка, которая разрешает проехать на желтый свет, но только в «экстренных случаях».

«Доказать, что у водителя не было возможности остановиться перед перекрестком на загоревшийся запрещающий желтый сигнал, если не было экстренной ситуации, очень сложно», — добавил Смирнов.

Примечательно, что до этого Верховный суд уже неоднократно признавал законным привлечение водителей за проезд на желтый свет.

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