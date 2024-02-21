Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Fit Service указал три признака выхода из строя тормозных дисков автомобиля

Автоэксперт Рузанов назвал три признака сильного износа тормозных дисков

close
100%
Shutterstock

Вибрации и биение руля при торможении чаще всего указывают на проблему с тормозными дисками автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«Заметить проблемы с тормозными дисками может не только специалист, но и сам водитель. При торможении могут возникнуть вибрации, нехарактерные звуки, ощутимое биение руля. Если не поменять детали, то это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП. Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски в зависимости от пробега. Чаще всего речь идет о замене каждые 100 тыс. км, но в реальности износ наступает гораздо раньше», — сказал автоэксперт.

По словам Рузанова, срок службы тормозных дисков зависит от различных факторов. В автомобилях с «автоматом» и вариатором они изнашиваются гораздо быстрее, чем в авто с механической коробкой передач или «роботом».

Объяснение простое — в случае «механики» или «робота» в торможении также участвует двигатель. Поэтому владельцам машин с автоматическими трансмиссиями и вариаторами стоит проводить диагностику тормозной системы чаще. ABS также продлевает срок службы дисков.

Если за рулем машины сидит любитель спортивного стиля вождения, который часто выжимает педали газа и тормоза до упора, то тормозные диски закончат срок службы быстрее естественного ресурса. Резкое торможение в луже может привести к деформации тормозного диска. В крупных мегаполисах, где на дорогах всю зиму реагенты, диски тоже быстрее изнашиваются, предупредил специалист.

Ранее россиянам назвали главные проблемы автомобилей в мороз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами