Fit Service указал три признака выхода из строя тормозных дисков автомобиля

Вибрации и биение руля при торможении чаще всего указывают на проблему с тормозными дисками автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«Заметить проблемы с тормозными дисками может не только специалист, но и сам водитель. При торможении могут возникнуть вибрации, нехарактерные звуки, ощутимое биение руля. Если не поменять детали, то это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП. Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски в зависимости от пробега. Чаще всего речь идет о замене каждые 100 тыс. км, но в реальности износ наступает гораздо раньше», — сказал автоэксперт.

По словам Рузанова, срок службы тормозных дисков зависит от различных факторов. В автомобилях с «автоматом» и вариатором они изнашиваются гораздо быстрее, чем в авто с механической коробкой передач или «роботом».

Объяснение простое — в случае «механики» или «робота» в торможении также участвует двигатель. Поэтому владельцам машин с автоматическими трансмиссиями и вариаторами стоит проводить диагностику тормозной системы чаще. ABS также продлевает срок службы дисков.

Если за рулем машины сидит любитель спортивного стиля вождения, который часто выжимает педали газа и тормоза до упора, то тормозные диски закончат срок службы быстрее естественного ресурса. Резкое торможение в луже может привести к деформации тормозного диска. В крупных мегаполисах, где на дорогах всю зиму реагенты, диски тоже быстрее изнашиваются, предупредил специалист.

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