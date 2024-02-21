Россиянам рассказали, сколько стоит идеальный китайский автомобиль

Главный критерий при выборе китайского автомобиля — не только известность бренда, но и цена. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева. Стоимость приемлемой машины из КНР должна составлять от 3 млн рублей.

«Машины, которые стоят дешевле, могут огорчить своих владельцев явной неприспособленностью к определенным режимам движения или не иметь актуальных и важных опций», — пояснил эксперт. А вот все, что дороже 3-3,5 миллионов, скорее всего, будет на хорошем европейском уровне и не доставят особых хлопот», — сказал автоэксперт.

По словам Васильева, если китайский автобренд давно находится на российском рынке, то у него уже есть репутация и он серьезно относится к адаптации своих машин. Поэтому покупать такие автомобили можно.

До этого стало известно, что в феврале в России подскочили цены на модели, которые дилеры завозят по параллельному импорту.

Например, в начале и середине 2023 года китайские дилеры активно завозили в Россию седан Volkswagen Bora. Однако впоследствии машина исчезла из отечественных шоурумов. По словам менеджера одного из московских дилерских центров, в будущем завозить модель не планируется. Оставшиеся Volkswagen Bora подорожали: если раньше автомобиль можно было приобрести за 2,4 млн рублей, то сейчас цена стартует от 2,6 млн рублей.

Однако стоимость некоторых моделей в феврале все же упала: китайский кроссовер Soueast DX8S, к примеру, сейчас можно купить за 2,2 млн рублей вместо прежних 2,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Geely Monjaro вырвался в лидеры российского рынка иномарок.