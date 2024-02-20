Нижегородский автомобильный ангар загорелся после хлопка

В Нижнем Новгороде загорелся ангар с автомобилем. Предварительной причиной происшествия называют взрыв газового баллона, возгоранию предшествовал характерный звук, сообщает NewsNN.

Отмечается, что площадь пожара составляется около 30 кв. м.

Возгорание произошло на улице Янки Купалы. Дым и зарево пожара видно с большого расстояния.

До этого в Хабаровске рабочему оторвало ногу из-за взрыва баллона с газом.

Инцидент произошел в Хабаровске на базе металлолома в Камышовом переулке. 45-летний рабочий из Северной Осетии первый день работал на разделке металла, мужчина распиливал строительный вагончик, во время работы он использовал газ.

В какой-то момент 50-литровый баллон с пропаном взорвался. Мужчине оторвало ногу, до приезда скорой помощи пострадавшему оказывали помощь коллеги. По факту травмирования рабочего начала проверку краевая прокуратура.

Ранее четыре человека пострадали в результате взрыва газовых баллонов в авто в Югре.