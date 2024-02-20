В США бездомный украл автомобиль вместе с шестилетней девочкой

В Соединенных Штатах бездомный мужчина по имени Бенджамин Брейди в ноябре 2022 года угнал автомобиль с улицы города Уичита, штат Оклахома. В машине на заднем сиденье спала шестилетняя девочка. Сам злоумышленник утверждает, что не заметил ребенка. Об этом сообщает KSN.

Позднее бездомного задержали правоохранительные органы, ребенок не пострадал. Отмечается, что изначально в автомобиле девочку решили ненадолго оставить родители. Впоследствии Брейди предъявили обвинения в краже машины и попытке похищения несовершеннолетней.

В результате 35-летнего мужчину без определенного места жительства приговорили к 58 месяцам заключения. Примечательно, что большую часть срока он должен отбывать за кражу ребенка. Сам Брейди настаивал на том, что не сразу заметил девочку.

Ранее появилось видео стрельбы американского копа, который испугался звука упавшего желудя.