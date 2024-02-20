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Гонявшему по дворам Красногорска байкеру сломали ногу пополам

В Красногорске байкеру сломали ногу за гонки по дворам

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Bulkin Sergey/Global Look Press

В Красногорске экс-кандидат в депутаты сломал ногу мотоциклисту, катавшемуся по двору. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что Антон Кальницкий катался на мотоцикле около своего дома по Тихому переулку в деревне Аристово. Он услышал грубую брань в свой адрес, а когда остановился, к нему подбежал гулявший с ребенком бизнесмен Данил Стрельцов и начал бить мотоциклиста. Как утверждает Антон, доехал до парковки, но Стрельцов догнал его и ударил по ноге так, что она сложилась пополам.

По словам Кальницкого, полицейские с ним не работают и дело не возбуждают.

Данил Стрельцов участвовал в муниципальных выборах и был выдвинут в качестве кандидата в Тимирязевском районе Москвы. Однако в ходе голосования депутатом он не стал.

До этого стало известно, что в Воронеже полицейские оштрафовали водителя Audi, который разъезжал по городу с пассажиркой, высунувшейся из машины.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля», предусматривающий наказание в виде наложения штрафа в размере 1000 рублей.

В ГИБДД напомнили, что опасным является любое нарушение ПДД, потому что оно создает риски не только для самого нарушителя, но и для окружающих.

Ранее трех активистов движения «СтопХам» осудили на шесть лет лишения свободы за драку со спецназом «Гром».

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