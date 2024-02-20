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Во Флориде коп, перепуганный звуком упавшего желудя, разрядил обойму пистолета в машину

Американский коп испугался звука упавшего желудя и открыл огонь по машине

Во Флориде полицейский расстрелял собственную патрульную машину, где в тот момент находился скованный наручниками подозреваемый афроамериканец. Правоохранитель по ошибке принял за выстрелы огнестрельного оружия звуки упавшего на крышу автомобиля желудя. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года, однако видео с нательной камеры сотрудника правоохранительных органов попало в сеть только сейчас. Изначально полицейский округа Окалуса приехал на вызов женщины, которая пожаловалась на то, что ее партнер не возвращает ей автомобиль и угрожает.

Чернокожего мужчину задержали и посадили в наручниках в патрульную машину. Когда полицейский отошел от внедорожника, то услышал звук удара желудя об автомобиль и очень испугался, решив, что началась стрельба. Сотрудник начал перекатываться по земле и кричать, что он ранен. Полицейский разрядил обойму в машину, но вскоре понял, что не пострадал. Задержанный чудом не получил ранений, но сильно испугался. После проверки инцидента властями штата сотрудника уволили из полиции.

Ранее появилось видео расстрела патрулем ГИБДД не остановившейся машины под Пермью.

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