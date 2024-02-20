ГИБДД объявила дату облавы на пьяных водителей в Москве

Госавтоинспекция проведет рейд против пьяных водителей на дорогах Москвы с 22 по 25 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

«Рейд по выявлению пьяных водителей проведут в Москве 22–25 февраля. Госавтоинспекция призвала активных и ответственных граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве призвали всех участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения.

До этого стало известно, что в селе Вагай Тюменской области инспекторы ДПС задержали за рулем автомобиля ВАЗ-2105 16-летнего подростка, которого мать попросила отвезти ее за выпивкой. В результате несовершеннолетнего водителя привлекли к ответственности за езду без прав, а его мать — за передачу ему управления машиной. Автомобиль сотрудники ГИБДД задержали и эвакуировали на спецстоянку.

За вождение автомобиля лицом, не имеющим права управления, предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а за передачу управления такому водителю — штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее в Воронежской области 19-летний водитель с двумя девушками упал на «Жигулях» с моста.