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Минцифры поручило перейти на российское ПО для зарядок электромобилей к 2025 году

Минцифры: зарядки для электромобилей должны перейти на ПО из РФ к 2025 году

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frimufilms/freepik.com

С 1 января 2025 года станции быстрой зарядки электромобилей в России должны полностью перейти на отечественное ПО. Об этом говорится в приказе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает ТАСС.

В документе также указано, что станции и центральные системы управления, чья эксплуатация начнется после 2024 года, должны поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP и OCPI для организации связи между ними.

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что электромобили вряд ли вытеснят с российских дорог машины с бензиновыми и дизельными двигателями, пока не будет развита инфраструктура.

В январе компания «Системы Автономной Энергии», которая, среди прочего, производит тяговые батареи для Lada e-Largus, представила новые аккумуляторные батареи «Дзета». В фирме отметили, что разработка превосходит импортные аналоги и может устанавливаться на электробусы.

Ранее ученые нашли способ вдвое повысить пробег электромобилей на одном заряде.

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