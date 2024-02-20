«АвтоВАЗ» начал выпуск новой Lada

Завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», начал выпуск опытной партии фургонов Lada Largus. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».Первая партия будет состоять из пяти автомобилей. Все машины выпустят до конца этой недели.

«Мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования», — сказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В середине августа 2023 года на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году Largus планируется запустить модель в производство. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск автомобилей Vesta на основном предприятии в Тольятти.

По словам Соколова, процесс переноса Largus в Ижевск и запуск производства потребует дополнительно около 2 млрд рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил о стопроцентной локализации Lada Granta и Niva.