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Стали известны рублевые цены на новые кроссоверы Dongfeng

В России представили семиместный кроссовер Dongfeng за 4 млн рублей

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Dongfeng

Дистрибьютор китайских автомобилей Dongfen «Моторинвест» раскрыл цены на купе-кроссовер ix5 (от 2,99 млн руб.) и семиместный ix7 (от 3,99 млн руб.). Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании.

DFSK ix5 будет доступен в комплектациях Premium и Luxury. Автомобиль оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. и двухлитровым агрегатом с отдачей 231 л.с. Кроссовер также получил камеры кругового обзора и панорамную крышу с люком.

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Моторинвест

В ix7 внедрили двухлитровый бензиновый мотор мощностью 231 л.с. и систему полного привода с имитацией блокировки дифференциала. В автомобиле также установили двухзонный климат-контроль, интерьерную подсветку с семью цветами на выбор и аудиосистему с девятью динамиками.

30 января «Моторинвест» и «Автотор» заключили соглашение о производстве первой партии кроссоверов DFSK на заводе в Калининграде.

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