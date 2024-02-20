Раскрыта рублевая цена первого автомобиля «Автотора» с генами Renault

Электрический седан от «Автотора» под брендом «Амберавто» может стоить 3,4 млн руб. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные с сайта компании «Автосмарт», принадлежащей холдингу «Автодом».

В случае, если электрокар А5 войдет в число автомобилей, на которые предоставляется скидка по госпрограмме, то его цена упадет на 925 тыс. руб. и составит примерно 2,5 млн руб.

В сообщении отмечается, что в объявлении на сайте «Автосмарта» предлагают оформить подписку на новую модель за 164,9 тыс. руб. в месяц. Аналогичным образом ранее поступила Renault, которая реализовывала донора этого автомобиля в Европе через подписочный сервис.

«Автотор» представил электрический седан А5 под брендом «Амберавто» 19 февраля. Первые экземпляры машины собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

Ранее «Автостат» сообщал, что средняя цена нового автомобиля в России в 2023 году составила 3 млн руб.