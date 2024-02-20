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Названы премиальные автомобили, с которыми россияне хотят побыстрее расстаться

«Автотека»: в 2023 году россияне активнее всего пытались избавиться от BMW

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BMW

BMW возглавил список премиальных брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего выставляли на продажу в 2023 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Отмечается, что доля автомобилей BMW в объявлениях на продажу составила 28%. В топ-3 вошли Mercedes-Benz (26%) и Audi (16,2%). Пятерку самых популярных по предложению премиальных авто с пробегом за прошлый год дополнили Lexus (7,3%) и Land Rover (6,7%).

Далее следуют Volvo (5,7%), Infinity (3,7%), Porsche (2,8%), Jaguar (1,1%) и Mini (1%).

До этого стало известно, что в 2023 году самым популярным новым легковым автомобилем на рынке Москвы стал кроссовер Geely Coolray. Было продано 12,4 тыс. единиц.

На втором месте по продажам в столице находится кроссовер Haval Jolion. Его в 2023 году выбрали 8,7 тыс. жителей Москвы. Замкнул топ-3 еще один китайский кроссовер – Chery Tiggo 4 Pro, который разошелся тиражом 6,1 тыс. единиц.

Кроме того, в России самыми популярными новыми автомобилями отечественной сборки являются Lada Granta и Haval Jolion. Наиболее доступной машиной, произведенной в России, является Lada Granta. Ее средняя стоимость составляет 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.

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