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В Китае стартуют продажи самого большого внедорожника Tank

В Китае представят 517-сильный внедорожник Tank 700

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Great Wall Motors

Компания Great Wall Motor готовится представить гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T на китайском рынке 26 февраля. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля составит 500 тыс. юаней (6,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке Tank. Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм).

Углы въезда и съезда составляет 32 и 33 градуса соответственно, снаряженная масса машины — 3110-3195 кг. Автомобиль, оснащен 22-дюймовыми колесными дисками, способен буксировать прицеп до 2,5 тонны.

До этого стало известно, что китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.

Ранее сообщалось, что продажи кроссоверов Aito M9 в РФ начнутся во второй половине 2024 года.

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