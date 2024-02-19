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В России представлен восьмиколесный пикап-болотоход

«Трэкол» показал пикап-болотоход «Арктика» с восемью колесами

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Вездеходы ТРЭКОЛ

Компания «Трэкол», занимающаяся производством вездеходов на шинах сверхнизкого давления, рассказала в своем Telegram-канале о вездеходе «Арктика» с колесной формулой 8х8.

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Вездеходы ТРЭКОЛ

Восьмиколесный вездеход «Арктика Пикап» рассчитан на перевозку двух человек и 4 тонн груза. В случае использования прицепа общая грузоподъемность автопоезда достигает 5,5 тонн. Машина построена на раме, кабина и грузовая платформа сделаны из алюминиевых сплавов. Вездеход оборудован дизелем ЯМЗ-534. Стоимость «Арктики» в грузовом исполнении составляет минимум 15 млн рублей.

Пассажирская версия машины, рассчитанная на перевозку 21 человека, стоит от 16,6 млн рублей. Она снабжена тем же двигателем. Среди опций — лебедка, автономный отопитель, стеклопакеты, защитные дуги для кабины и другое оборудование.

Ранее были названы лидеры российского авторынка в феврале.

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