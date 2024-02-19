Названы автомобили, которые лучше всего продаются в России в феврале

По итогам седьмой недели 2024 года (с 12 по 18 февраля) кроссовер Geely Monjaro стал наиболее продаваемым автомобилем иностранной марки в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

За неделю в России реализовано более 1,1 тыс. таких кроссоверов, выше показатели продаж только у отечественных Lada Granta и Vesta (2,7 и 1,6 тыс. машин за неделю соответственно). Следом за Geely Mongaro в рейтинге наиболее продаваемых оказался Haval Jolion. Его результат — тысяча машин. Этот порог по итогам недели преодолели также Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Всего за неделю в России продано 22,9 тыс. новых легковых автомобилей.

До этого стало известно, что подержанные автомобили в России начали дешеветь.

Ранее стало известно, какие китайские машины незаметно подорожали.