В Белгороде владельцы пострадавших из-за обстрелов машин получат деньги

Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал выплатить до 10 марта компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате обстрела города ВСУ 15 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«‎112 авто пострадали после обстрела 15 февраля, 66 из них уже осмотрели эксперты. Из-за характера повреждений 14 машин потребуется детально обследовать на СТО», — написал мэр.

По его словам, эксперты планируют завершить оценку всех автомобилей до 1 марта, а до 10 марта пострадавшим выплатят компенсации

Демидов добавил, что с 29 декабря 2023 года в городе пострадали 998 машин. Компенсации выплатили уже по 697 авто.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.