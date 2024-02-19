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В Белгороде владельцы пострадавших из-за обстрелов машин получат деньги

В Белгороде владельцам пострадавших от ракет машин выплатят деньги

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Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал выплатить до 10 марта компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате обстрела города ВСУ 15 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«‎112 авто пострадали после обстрела 15 февраля, 66 из них уже осмотрели эксперты. Из-за характера повреждений 14 машин потребуется детально обследовать на СТО», — написал мэр.

По его словам, эксперты планируют завершить оценку всех автомобилей до 1 марта, а до 10 марта пострадавшим выплатят компенсации

Демидов добавил, что с 29 декабря 2023 года в городе пострадали 998 машин. Компенсации выплатили уже по 697 авто.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

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