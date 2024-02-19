Автомобили с пробегом начали дешеветь в России

В январе большая часть популярных в России автомобилей с пробегом упали в цене. При этом сроки их продажи выросли в среднем в 1,5 раза. Об этом говорится в исследовании «‎Открытие авто» на основе данных компании «‎Автохаб».

«‎В январе в авторетейле России случились редкие для первого месяца года события. Три четверти из топ-20 наиболее востребованных машин подешевели. Сильнее других упала цена по универсальному вседорожнику Lada Niva Travel: относительно декабря 2023 года он стал доступнее на 7%, а прайс вернулся на 12 месяцев назад. В свою очередь в абсолютных цифрах больше других (136 тыс. руб., или 2,3%) «скинул» седан BMW 5-й серии», — подчеркивается в исследовании.

Также на 3% подешевел кроссовер Renault Duster — в январе его отдавали в среднем за 1,83 млн руб. Стоимость Kia Sportage упала на 2%, схожую динамику показала Lada Vesta, которую можно было приобрести за 1,27 млн руб. Ценник на модель Lada Granta в прошлом месяце снизился до 922 тыс. руб.

В число других популярных моделей, которые упали в цене, попали два BMW (3 Series и X5), две Toyota (Land Cruiser Prado и RAV4), Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander. Падение стоимости носило едва заметный характер и в большинстве случаев не превысило 1%.

Отмечается, что в январе рынок автомобилей с пробегом опустился ниже 400 тыс. штук (минус 8% в сравнении с началом 2023 года). В «‎Открытие авто» пояснили, что тренд на снижение цен возник на фоне падения объемов рынка и увеличения сроков продажи автомобилей по многим моделям с 1 месяца до 40-45 дней.

Ранее автоэксперты сообщили, что китайские машины могут подешеветь в I квартале 2024 года.