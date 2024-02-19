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Конфискованные автомобили стали передавать на нужды СВО

В Сочи таможенники отправили на фронт четыре изъятых на границе машины

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Toyota

Сотрудники Краснодарской таможни передали на нужды СВО несколько автомобилей, которые были конфискованы на российско-абхазской границе. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

«В Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе», — заявили в таможне.

Среди конфискованных автомобилей оказались Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и «ВАЗ-2107». Их пытались ввезти в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. В результате машины обратили в собственность государства.

Военнослужащим в том числе передали более 5 тыс. пачек сигарет, которые незаконно ввозились из Абхазии, а также 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки.

Ранее в Петербурге участник СВО заявил в полицию на партнершу, уехавшую на его машине.

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