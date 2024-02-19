Названы три марки авто, у которых чаще всего бывает фальшивый пробег

Фальшивые показатели пробега труднее всего обнаружить на автомобилях японских и корейских марок, в которых мало электронных блоков, а также на старых машинах с механическим одометром. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Если мы возьмем современные BMW, пробег там может быть записан в двух десятках различных электронных блоков. Корейские и японские машины пишут пробег в значительно меньшем количестве мест, всего в двух или трех, и эти данные очень легко подчищаются», — рассказал Шелков «Газете.Ru».

Заведомо мало точек фиксации пробега в автомобилях Mazda, Kia, Toyota, и скрутить данные в них намного проще из-за меньшего объема работы, добавил эксперт.

В старых автомобилях с механическим одометром (таких, как Hyundai Accent) чаще всего вообще нет дублирующих электронных блоков, в которых пишется расстояние, пройденное машиной, и показания счетчика можно смотать с помощью электродрели, заключил Шелков.

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