Производитель популярных в России спорткаров HiPhi закрыл завод

Китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая. Об этом сообщает CarNewsChina.

В распоряжении издания оказалась внутренняя памятка, которую Hiphi разослала своим работникам в мессенджере WeChat. В сообщении говорится, что с 18 февраля завод перешел в стадию остановки производства сроком на шесть месяцев. Вход на завод для работников запрещен. Зарплату за январь сотрудникам обещают выплатить в конце февраля, а срок выплаты за отработанные дни в феврале будет определен позднее.

Бренд HiPhi, принадлежащий производителю электромобилей Human Horizons, известен необычными электромобилями с футуристичным дизайном. До этого стало известно о финансовых трудностях компании, приостановке разработок и задержке зарплат.

Автомобили Hiphi поставлялись в Россию по параллельному импорту. Их ввозом занимались в том числе крупные дилерские холдинги.

Ранее стало известно, что на российском рынке могут появиться автомобили из Ирана и Индии.