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Россияне массово отложили покупку новых машин

В России в 2023 году вырос срок владения автомобилем

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Максим Блинов/РИА «Новости»

По итогам 2023 года в России вырос средний срок владения автомобилем после двух лет снижения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

В 2023 году срок владения автомобилем в России достиг 6,8 года в массовом сегменте, за исключением Lada. В 2022 году этот показатель составлял 6,4 года. Для автомобилей Lada средний срок владения машиной составил в 2023 году 8,4 года (против 8,3 года в 2022 году). В премиальном сегменте время владения автомобилем также выросло — в прошлом году этот параметр составил 5,4 года (в 2022-м было 5,2 года).

При этом в массовом сегменте без учета Lada, а также в «премиуме», в 2021 и 2022 году срок владения снижался на фоне роста спроса на новые машины после пандемии.

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