Российские автосервисы перешли на «ремонт от бордюра»

Российские автомобилисты изменили подход к обслуживанию автомобилей и чаще обращаются в автосервис, когда поломка уже произошла, в ущерб превентивному обслуживанию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову.

«Доля превентивного обслуживания будет сокращаться в будущем. Это вызвано устареванием парка и увеличением поломок. Кроме того, все большее количество датчиков и электронных систем в автомобиле приводит к увеличению количества специфических проблем», — рассказала изданию Овчинникова.

По данным Fit Service в 2023 году на превентивное обслуживание машин пришлось 29% обращений в сервис, а 71% — на специфические работы.

«Все чаще автосервисы будут сталкиваться с так называемым «ремонтом от бордюра». В машине внезапно что-то сломалось и требуется срочный ремонт», — отметил в беседе с «Российской газетой» гендиректор маркетинговой компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

По его мнению, руководству автосервисов следует учитывать эту специфику и менять стратегию работы станций техобслуживания с учетом спроса на срочные ремонтные работы.

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