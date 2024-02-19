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Российские автосервисы перешли на «ремонт от бордюра»

Fit Service: россияне откажутся от превентивного обслуживания машин

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Российские автомобилисты изменили подход к обслуживанию автомобилей и чаще обращаются в автосервис, когда поломка уже произошла, в ущерб превентивному обслуживанию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову.

«Доля превентивного обслуживания будет сокращаться в будущем. Это вызвано устареванием парка и увеличением поломок. Кроме того, все большее количество датчиков и электронных систем в автомобиле приводит к увеличению количества специфических проблем», — рассказала изданию Овчинникова.

По данным Fit Service в 2023 году на превентивное обслуживание машин пришлось 29% обращений в сервис, а 71% — на специфические работы.

«Все чаще автосервисы будут сталкиваться с так называемым «ремонтом от бордюра». В машине внезапно что-то сломалось и требуется срочный ремонт», — отметил в беседе с «Российской газетой» гендиректор маркетинговой компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

По его мнению, руководству автосервисов следует учитывать эту специфику и менять стратегию работы станций техобслуживания с учетом спроса на срочные ремонтные работы.

Ранее были названы автомобили с наибольшими продажами в Санкт-Петербурге.

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