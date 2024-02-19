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Покорившему пассажиров поющему водителю запретили копировать Стаса Михайлова

Водителю, поющему песни Стаса Михайлова, запретили петь в маршрутке

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ИА «Город Балаково»/VK

В Балаково Саратовской области активно обсуждается в соцсетях новость о запрете водителю маршрутки Владимиру Трубину петь во время работы, сообщают sarnovosti.ru.

«Сколько добрых и приятных слов звучало в его адрес от пассажиров! Люди, выходя из автобуса, говорили спасибо и много других добрых слов, пожеланий в его адрес, а тут на тебе... Завистники, помните, что зависть — плохое чувство!» — написала местная жительница Галина Оводкова в паблике «Типичный Балаково» в соцсети «ВКонтакте».

После этого под записью появилось более 250 комментариев, в основном возмущенных, а также более 1,7 тыс. лайков. Местные жители поддержали водителя и возмущались запретом. Владимир Трубин приобрел известность в Балаково исполнением песен Стаса Михайлова и других звезд российской эстрады.

После волны возмущения в соцсетях перевозчик Максим Переклицкий опроверг информацию о запрете Трубину петь на рабочем месте, сообщается на странице «ИА Город Балаково» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Красноярском крае водитель поджег свой автобус после ссоры с женщиной.

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