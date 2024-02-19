Из-за ссоры с женщиной красноярец поджег автобус

В Назарово Красноярского края водитель поджег свой автобус прямо на АЗС после ссоры с женщиной. Об этом сообщает «Назарово Онлайн».

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Около 3 часов ночи водитель заправил автобус Hyundai, уехал с заправки, а затем вернулся снова. После этого к автобусу подъехала легковая машина, из которой вышла женщина и устроила перепалку с водителем. Через некоторое время женщина уехала с заправки, а водитель подошел к оператору АЗС и потребовал вызвать себе такси. Пока женщина-оператор попыталась это сделать, водитель начал угрожать поджечь свой автобус, сел в кабину и сделал это.

Из кабины повалил дым, а затем появилось пламя. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

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