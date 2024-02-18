Мужчина на Land Rover устроил массовую аварию в Нижнем Тагиле

Нетрезвый водитель внедорожника Land Rover протаранил два автомобиля в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в Telegram-канале »ГИБДД Свердловской области».

Авария произошла в воскресенье на улице Быкова. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем Range Rover Sport не соблюдал дистанцию, из-за чего врезался в автомобиль Chevrolet Niva. После этого британский внедорожник отбросило на встречный Ford Fusion.

«В результате ДТП травмы в виде ушибов получили водитель и пассажир автомобиляord Fusion, а также 5-летний пассажир автомобиля Chevrolet Niva, после осмотра медиками пострадавшие отпущены домой», — отмечается в сообщении ГИБДД.

После освидетельствования на месте выяснилось, что водитель Land Rover пьян. Также оказалось, что он не имеет права управления транспортными средствами. На мужчину составили административные протоколы за вождение без прав и в состоянии опьянения, за несоблюдение безопасной дистанции, а также за то, что он не был вписан в полис ОСАГО на автомобиль.

Ранее в Магнитогорске девушка угнала BMW молодого человека, к которому пришла в гости.