Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Девушка угнала BMW магнитогорца, согласившись пойти к нему в гости

В Магнитогорске девушка пришла в гости к мужчине и угнала BMW, когда он уснул

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Магнитогорске девушка угнала BMW у молодого человека, к которому пришла в гости. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Южного Урала».

«Оперативники уголовного розыска установили, что накануне происшествия потерпевший отдыхал в компании знакомых. Домой он вернулся в сопровождении спутницы. Дождавшись, когда владелец машины уснет, девушка забрала ключи от его транспортного средства и скрылась», — отмечается в сообщении полиции.

Сотрудники полиции получили ориентировку на похищенную машину и обнаружили BMW в другом районе города. По подозрению в угоне они задержали девушку 2005 года рождения. Ранее она уже была судима за угон. Машина возвращена владельцу.

До этого в Тюменской области задержанный инспекторами ГИБДД водитель объяснил свое опьянение поеданием конфет.

Ранее в ДТП в Новой Москве пострадали двое детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами