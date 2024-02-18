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Пойманный гаишниками водитель назвал конфеты причиной опьянения

В Тюменской области водитель объяснил опьянение поеданием конфет

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«ГИБДД Тюменской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГИБДД Тюменской области»

В селе Уват Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который объяснил свое состояние тем, что перед поездкой съел 0,5 кг конфет с ликерной начинкой. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

«Показания алкотестера составили 0,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пытался убедить полицейских, что спиртного ни-ни, но история с ликерными конфетами не оправдала автомобилиста перед законом», — отмечается в сообщении полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина никогда не получал водительских прав. По факту нетрезвого вождения составлен административный протокол. Chevrolet Lanos, на котором он ехал, задержан и отправлен на спецстоянку. Рассказом о съеденных конфетах задержанный развеселил автоинспекторов, добавили в тюменской ГИБДД.

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