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Восемь человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП в Ярославской области

В Ярославской области произошло ДТП с восемью пострадавшими, четверо из них дети

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Угличском районе Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек, четверо из них несовершеннолетние. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД. Авария произошла около полудня в воскресенье.

«У деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault и Opel. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Рено», женщина 1984 г.р., и пассажиры», — отмечается в сообщении полиции.

В автомобиле Renault в общей сложности ехали пять человек. Помимо женщины-водителя пострадал мужчина 1979 года рождения и трое несовершеннолетних — 2007, 2012 и 2014 годов рождения.

В Opel травмы получил 30-летний водитель и двое его пассажиров — 22-летний молодой человек и несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения.

Ранее двое детей пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве.

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