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Двое детей пострадали в ДТП в Новой Москве

На Киевском шоссе в Новой Москве произошло ДТП, двое детей пострадали

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Александр Вильф/РИА Новости

В ДТП с участием трех автомобилей в Новой Москве пострадали двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«По предварительным данным, на 55-м километре Киевского шоссе в сторону области произошло столкновение трех транспортных средств», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В аварии пострадали два ребенка, об их состоянии не сообщается. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого на 36-м километре МКАД после развязки с Варшавским шоссе столкнулось несколько автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что у одного из столкнувшихся грузовиков оторвана водительская дверь. Также в аварии участвовал легковой автомобиль.

Ранее в Новосибирске мусоровоз врезался в здание.

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