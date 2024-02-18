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На МКАД на юге Москвы произошло массовое ДТП

На МКАД после съезда на Варшавское шоссе столкнулось несколько автомобилей

На 36-м километре Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на внутренней стороне МКАД после съезда на Варшавское шоссе, в районе аварии затруднено движение автомобилей. На место происшествия прибыли городские оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль красного цвета в правом ряду врезался в тентованный фургон, который сместился левее и по касательной столкнулся с бортовым грузовиком. В результате у кабины фургона оторвало водительскую дверь.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки в районе аварии достигает 7 км по состоянию на 16:30 мск.

Ранее в Приморье рейсовый автобус упал в кювет, уходя от лобового столкновения с самосвалом.

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