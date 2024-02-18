Протестующие поляки не пропустили фуру с автомобилями для Украины

Польские фермеры на границе с Украиной отказались пропустить фуру, перевозившую автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на предъявление всех необходимых документов. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

По данным канала, водитель фуры заявил, что протестующие поляки, которые остановили его транспорт, были в состоянии алкогольного опьянения. Он также подтвердил, что предоставил все запрошенные документы, включая запросы от Украины и разрешение от министерства обороны Польши, утверждая, что груз предназначен именно для украинской армии.

«Запросы Украины и разрешение от министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им все равно, и развернули. Это делается все целенаправленно», — прокомментировал ситуацию один из собеседников канала.

Этот инцидент подчеркивает напряженность на границе и сложности, с которыми сталкиваются транспортные компании, осуществляющие перевозку грузов в регионе.

Некоторое время назад украинская газета УНИАН сообщало, что польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном.

Ранее на границе Польши и Украины в очереди скопились сотни фур.