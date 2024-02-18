Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Протестующие поляки не пропустили фуру с автомобилями для Украины

ТСН: протестующие на границе с Украиной поляки не пустили фуру с авто для ВСУ

Польские фермеры на границе с Украиной отказались пропустить фуру, перевозившую автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на предъявление всех необходимых документов. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

По данным канала, водитель фуры заявил, что протестующие поляки, которые остановили его транспорт, были в состоянии алкогольного опьянения. Он также подтвердил, что предоставил все запрошенные документы, включая запросы от Украины и разрешение от министерства обороны Польши, утверждая, что груз предназначен именно для украинской армии.

«Запросы Украины и разрешение от министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им все равно, и развернули. Это делается все целенаправленно», — прокомментировал ситуацию один из собеседников канала.

Этот инцидент подчеркивает напряженность на границе и сложности, с которыми сталкиваются транспортные компании, осуществляющие перевозку грузов в регионе.

Некоторое время назад украинская газета УНИАН сообщало, что польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном.

Ранее на границе Польши и Украины в очереди скопились сотни фур.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами