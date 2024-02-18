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На территории «АвтоВАЗа» скопились новые Lada Vesta

«Автопоток»: Lada Vesta скопились на «АвтоВАЗе» из-за сертификатов на подушки

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Пресс-служба Lada

Территория старого испытательного трека «АвтоВАЗа» в Тольятти заполнилась новыми автомобилями Lada Vesta, которые завод не может отгрузить дилерам. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

По данным источника «Автопотока» в компании, причина задержки отгрузки заключается в подушках безопасности от нового поставщика, на которые «АвтоВАЗ» должен получить сертификаты от своего контрагента. До этого момента завод не может отправить собранные Lada Vesta в дилерскую сеть. При этом на подушках отсутствует маркировка об их происхождении, чтобы не подвести поставщика под вторичные санкции.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить выпуск автомобилей Lada Granta Cross. Это должно произойти в апреле 2024 года. Выпуск универсалов Granta Cross был прерван в декабре 2023 года из-за проблем с комплектующими.

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