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В Госдуме рассказали, как не платить транспортный налог за неисправную машину

Депутат ГД Говырин: уплата транспортного налога зависит от факта регистрации ТС

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Обязанность уплачивать транспортный налог за транспортное средство ставится в зависимость от его регистрации, а не фактического использования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

«Аварийное ржавое состояние или серьезная неисправность транспортного средства могут надолго лишить возможности им пользоваться. Важно помнить, что плательщиками транспортного налога признаются лица и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения», — рассказал агентству Говырин.

Депутат предостерег владельцев автомобилей от предоставления в ГИБДД подложных актов утилизации и напомнил, что старую машину можно утилизировать в пункте утилизации или пункте приема металлолома. Также он напомнил о возможности в 2024 году снять с регистрации машину в связи с ее полным уничтожением.

«Прекращение регистрации в связи с утратой производится, если вы, например, утопили машину в водоеме и не нашли ее на дне (или просто решили не доставать); либо если просто решили разобрать и продать на запчасти, но не ездить на ней», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что во Владивостоке часть дороги с фонарным столбом обрушилась со склона.

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