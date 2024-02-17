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Dongfeng начал продажи модели eπ 007 с необычными дверями

В Китае начались продажи седана Dongfeng eπ 007 с «дверьми-ножницами»

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Dongfeng

Китайская компания Dongfeng начала продажи нового седана eπ 007.Об этом сообщает autohome.com.cn. Цена автомобиля — 159,6 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль представляет из себя пятиместный седан с безрамочными дверьми и активным задним спойлером. Длина машины составляет 4880 мм, ширина — 1895 мм, а высота — 1460 мм при колесной базе 2915 мм.

В салоне eπ 007 установлены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, построенной на платформе Qualcomm Snapdragon 8155.

Опционально на автомобиль можно установить двери, открывающиеся вверх, как у спорткара Lamborghini Murcielago. Они получили название «двери-ножницы».

Базовая гибридная версия оснащается 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания и электромотором мощностью 218 л.с. Кроме того, доступны чисто электрические версии с силовыми агрегатами мощностью 272 и 544 л.с.

Ранее сообщалось, что в Германии начались продажи юбилейной версии Volkswagen Golf.

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