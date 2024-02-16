Пробки в Москве достигли восьми баллов

Пробки в Москве вечером в пятницу, 16 февраля, достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, сложная обстановка наблюдается на севере, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-западе города.

Накануне сообщалось, что многочисленные пробки «сковали» Москву из-за ухудшения погодных условий. Интенсивность заторов на дорогах в городе по состоянию на 12:20 мск оценивалась в восемь баллов.

16 февраля стало известно, что высота снежного покрова в Москве впервые достигла 62 сантиметров с начала зимы.

В предстоящие выходные Москву накроет новая волна оттепели, а сильные снегопады постепенно отступят, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Осадки сменятся на небольшой мокрый снег, который придет в столицу не раньше воскресенья.

Ранее водитель почесал голову перед камерой на дороге и получил штраф.