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РСА готовит новые поправки к закону об ОСАГО

РСА: обязанности страховщиков при ремонте авто нужно четко прописать в договоре

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте машин необходимо четко прописать в договоре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. По его словам, это необходимо сделать, чтобы избежать увеличения числа судебных разбирательств.

«Сейчас страховая компания должна заключить договор со станцией техобслуживания, которая должна в течение 30 дней отремонтировать машину и нести ответственность за качество. А если таких деталей на станции нет, то страховая компания выплачивает деньгами за минусом износа», — сказал Уфимцев.

По его словам, страховщиками подготовлено предложение, согласно которому если у страховой компании нет своей станции, то человек может предложить свою страховую станцию, с которой у него будет свой договор, по этой станции страховая компания заплатит именно за ремонт.

В случае если нет станции с необходимыми для ремонта деталями, то страховая компания должна будет сделать выплату за минусом износа. По словам Уфимцева, соответствующие поправки к закону об ОСАГО уже готовятся.

До этого стало известно, что Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением перевести тарифы на единый полис ОСАГО в соответствии с теми, что установлены на обязательное автострахование в Белоруссии.

Кроме того, запуск проверки наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году. Размер штрафа, выписанного с помощью камер, не будет превышать 800 рублей в день. Проверка наличия полиса будет осуществляться не по всем автомобилям, а только по тем, чьи водители нарушили правила дорожного движения, например, правила проезда перекрестка, или превысили скорость.

Ранее россиянам рассказали об опасностях при оформлении полиса КАСКО.

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