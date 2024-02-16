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Американский кроссовер Rivian R2 с фарами в форме стадиона показали на видео

Rivian опубликовала видео с новым кроссовером R2

Американский автопроизводитель Rivian распространил видео, на котором можно увидеть новый внедорожник R2. Это третья модель в модельной линейке бренда. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что автомобиль получил фирменную светодиодную полосу во всю ширину передней части и фары в форме стадиона, которые позволяют легко распознать его на дороге. Судя по видео, у машины будет массивный передний бампер, широкие колесные арки и большой дорожный просвет. Никаких технических данных пока не обнародовано.

Конкурентами Rivian R2 на рынке США станут Tesla Model Y, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5.

Премьера автомобиля состоится 7 марта 2024 года. Цены на автомобиль будут начинаться от $45 тыс.(4,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Li Auto опубликовал первое официальное изображение кроссовера L6. Это будет самый дешевый автомобиль в модельной линейке бренда. В Китае продажи Li Auto L6 начнутся в апреле 2024 года. Стоимость составит 200 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в России начались продажи нового кроссовера Geely Okavango.

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