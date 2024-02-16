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Автоэксперт рассказал, как завести машину в мороз

Сиб.фм: машина может не заводиться в мороз из-за севшего аккумулятора

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Shutterstock

Севший аккумулятор чаще всего является причиной, по которой автомобили не включаются в сильные морозы. Об этом Сиб.фм рассказал новосибирский автоспециалист Руслан.

По его словам, для решения этой проблемы можно подключить аккумулятор другой машины с аналогичной мощностью. Помимо этого, можно использовать пускозарядное устройство, добавил эксперт. Кроме того, проблема может заключаться в неисправном стартере, в этом случае важно провести квалифицированный ремонт.

В ряде случаев машина может не запускаться, если в выхлопной трубе образовался конденсат, его можно удалить просто физической очисткой. Автоэксперт добавил, что перед тем, как оставить автомобиль на морозе, важно просушить тормозные колодки и убрать автомобиль с ручника.

Гендиректор испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко до этого говорил, что самый эффективный способ завести автомобиль в сильный мороз — использование бустеров. Эксперт пояснил, что бустеры — это пусковые устройства, которые внешне представляют собой обычные зарядные устройства для мобильников. При этом они обладают большей мощностью.

Ранее были названы автомобили, которые скупают с российских заводов.

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