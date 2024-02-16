В Lada Granta появилась штатная Алиса

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мультимедиа система Lada EnjoY Pro с Яндекс Авто поддерживает популярные онлайн сервисы: Навигатор, Музыка, Заправки, Браузер, Виртуальный ассистент Алиса, а также проецируемые решения Apple CarPlay и Android Auto. Подключение к интернету осуществляется через точку доступа смартфона или с помощью внешнего USB-модема», — говорится в сообщении.

Стоимость автомобилей Lada Granta с системой EnjoY Pro не называется. Известно лишь, что новая мультимедиа предлагается для машин в кузовах седан и хетчбэк.

До этого стало известно, что на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta седан в антисанкционном варианте. У такой машины отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника, кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов, нет усилителя руля, Airbag и кондиционера.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra.