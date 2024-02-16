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«Бонни и Клайда» из Новосибирска задержала полиция

Новосибирские «Бонни и Клайд» попались полиции в ходе перехвата

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АБ «Гвардия»

В Новосибирске во время плана «Перехват» задержали мужчину и женщину, которые катались по городу на автомобиле и ежедневно грабили магазины. Об этом сообщает absportex.ru.

«Группа быстрого реагирования заметила, как из магазина «Мария-Ра» на улицу выскочил мужчина с портфелем, а следом за ним – женщина с пакетом. Они сели в бордовый Nissan и, резко набрав скорость, помчались по ул. Выборная в сторону ТЭЦ. Гвардейцы вызвали полицейский патруль, который остановил машину», — говорится в сообщении.

В автомобиле находились мужчина и женщина, в салоне было найдено множество бутылок с алкоголем и продукты питания. Отмечается, что, по предварительным данным, подозреваемые причастны к 20 налетам на продуктовые магазины в Новосибирске.

Новосибирские СМИ уже успели окрестить парочку правонарушителей местными «Бонни и Клайдом» — так звали грабителей, действовавших в США во времена Великой депрессии.

Ранее сообщалось, что известного российского актера Максима Емельянова лишили водительских прав за оставление места ДТП.

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