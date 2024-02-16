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В Подмосковье маршрутка потеряла два колеса во время движения

В Красногорске у переполненной пассажирами маршрутки на ходу отлетели колеса

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Телеграм-канал «Mash»

В подмосковном Красногорске у маршрутного автобуса во время движения отвалились колеса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все произошло на Пятницком шоссе, когда автобус останавливался на светофоре у ТЦ «Отрада». Никто не пострадал — всем повезло, что автомобиль сбавлял обороты, а не летел на полной скорости», — говорится в сообщении.

По данным Mash, колеса могли отлететь из-за перегруза и не закрученных колесных гаек, которые водитель должен проверять на ремзоне перед каждым выездом.

Судя по видео, автобус после инцидента остановился в правой полосе. При этом часть пассажиров вышла на проезжую часть.

До этого в Пермском крае поезд на полном ходу врезался в борт грузовика, протащил его по рельсам, свернул опору электрической сети и порвал провода. Грузовик превратился в кучу металлолома.

В аварии никто не пострадал. Однако из-за инцидента поезд №96 МоскваБарнаул задержали на три часа.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП.

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