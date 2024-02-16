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Названы автомобили, которые скупают с российских заводов

Названы два автомобиля, которые чаще всего россияне покупают новыми

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Lada

В России самыми популярными новыми автомобилями отечественной сборки являются Lada Granta и Haval Jolion. Об этом говорится в исследовании сервиса СберАвто (есть у «Газеты.Ru»).

«Из новых авто отечественной сборки в СберАвто наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta и Lada Niva. Из автомобилей с пробегом российские автомобилисты чаще всего делают выбор в пользу Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo», — говорится в исследовании.

Отмечается, что наиболее доступной машиной, произведенной в России, является Lada Granta. Ее средняя стоимость составляет 800 тыс. рублей. При этом доля новых авто в структуре сделок при покупке через СберАвто составляет 46%. Немного дороже – Volkswagen Polo (815 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (840 тыс рублей). Kia Rio в среднем обходится россиянам в 920 тыс. рублей, Skoda Octavia – в 1 млн рублей.

Чаще всего автомобили отечественного производства приобретают жители таких субъектов федерации, как Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Самарская область и Республика Башкортостан.

Ранее стало известно, что российские владельцы китайских автомобилей останутся без запчастей.

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