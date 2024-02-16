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Конкуренты Илона Маска представили бюджетного соперника Tesla

Li Auto выпустит бюджетный кроссовер

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Li Auto

Китайский автопроизводитель Li Auto опубликовал первое официальное изображение кроссовера L6. Это будет самый дешевый автомобиль в модельной линейке бренда. Об этом сообщает carnewschina.com. На рынке он составит конкуренцию Tesla.

Отмечается, что длина Li Auto L6 составит 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм. Колесная база — 2920 мм. Визуально автомобиль будет похож на модель L7, но с меньшими размерами. Интерьер будет заимствован у нее же.

Что касается силовой установки, то в ее состав войдут два электродвигателя и бензиновый мотор мощностью 154 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составит 35,8 кВт.ч, запас хода на чистом электричестве — 172 км, средний расход — 6,9 л на 100 км.

В Китае продажи Li Auto L6 начнутся в апреле 2024 года. Стоимость составит 200 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что китайская марка VGV вышла на российский рынок с двумя кроссоверами.

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