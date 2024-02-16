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Назван дедлайн, когда станет дорого везти машину из-за рубежа

Юрист Соловьев: с 1 апреля подорожает доставка авто из-за границы

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Илья Питалев/РИА Новости

С 1 апреля изменится порядок расчета платежа за машины, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева. В настоящее время при ввозе в РФ японских и китайских автомобилей платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны.

«Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости», — сказал Соловьев.

По словам юриста, начиная с апреля 2024 года недоплаченные платежи включат в утильсбор, который необходимо уплачивать как физлицам, так и компаниям.

До этого стало известно, что автомобили китайских марок Avatr и Zeekr больше не будут поставляться на российский рынок в рамках параллельного импорта. Ввозить такие машины смогут лишь частники.

Ассортимент на рынке при этом не уменьшится. Сроки доставки также не претерпят значительных изменений, но, что касается количества данных электрокаров, то можно ожидать, что оно существенно снизится.

Ранее россияне назвали самую любимую марку автомобилей.

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